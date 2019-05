USA saadab Lähis-Ida piirkonda lennukikandja lahingurühma

"Vastuseks tervele reale murettekitavatele märkidele ja hoiatustele eskaleerumisest saadab USA regiooni lennukikandja USS Abraham Lincolni," ütles Bolton täpsustamata milliseid arenguid ta sellega silmas peab.

"USA ei otsi sõda Iraani režiimiga, kuid me oleme täiesti valmis vastama mistahes rünnakule. Eesmärk on saata Iraani režiimile selge ja kaheldamatu sisuga sõnum, et igasugusene rünnak USA või tema liitlaste huvide vastu saab kohase vastuse," lisas Bolton.

Iraani president Hassan Rouhani kutsus laupäeval rahvast ühinema ja USA survele vastu astuma, nimetades seda "lootuse sõjaks".

"Ameerika loobub sellest mängust ainult siis, kui ta taipab, et ei saavuta midagi. Meil ei ole muud võimalust kui vastu hakata ja koonduda," ütles Rouhani televisioonis edastatud kõnes.

"Meie sõda on lootuse sõda. Nad tahavad meie lootust purustada, aga meie peame purustama nende lootuse," ütles Rouhani.

"Nad tahavad kärpida meie välisvaluutavaru, nad püüavad riigis lahkhelisid külvata. Nad tahavad meid lahku ajada, et me astuksime üksteisele vastu."