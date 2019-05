Pärnu supelranna pinke kaunistavad laste maalitud lepatriinud

Pärnu ranna pingid said just uue värvkatte ja siis tuli linnaaednikul Anu Nurmesalul mõte, et pinke võiks lasta lastel kujundada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna lepatriinu on kõikide lemmik, siis pole paha, kui just see putukas pinke kaunistab.

"Tegelikult, jah, lapsed ja rand ja lepatriinud ja suvi. Igaüks siis maalib oma pingikese siia," ütles Nurmesalu.

Selliste küsimustega pöördutakse ikka Pärnu kunstikooli direktori Kristel Kallau poole, kes asja hoogsalt korraldada võttis.

"Sellest kujunes meeldivalt-toredalt suur üritus. Meil peaks kokku siia jõudma kuni 150 last ja noort. Lepatriinu tuleb igapidi välja, ma arvan. Eks see motiiv sellepärast saigi valitud, et see ei tohiks kellelegi tekitada kompleksi, et mina ei oska joonistada. Igaüks meist oskab lepatriinut teha," rääkis Kallau.

Lepatriinude maalimise aktsiooniks nimetatud üritusel osalesid Pärnu Kuninga tänava kooli ja Vanalinna kooli lapsed.

"Minu kodu lähedal rannas on ka hästi palju suvel lepatriinusid. Tuleb hästi ümmargused teha. /.../ Kahest värvist piisab," rääkis Martin Luige.

Mattias Mahlakas ütles, et lepatriinut on joonistada kindlasti lihtsam kui näiteks koera. "Siin lihtsalt teed täpilise poolkera palli peaks ja siis mustaga täpid ja tundlad," kirjeldas poiss.

"Seda on joonistada kerge, aga hästi on seda päris raske joonistada. Kui sa ilusasti tahad joonistada, siis see on ikka päris suur tegu," tõdes Martin Rahnel.

Temaga sama meelt oli Georg Rosenstein.

Lapsed lubasid suvel randa minna ja omamaalitud pingi üles otsida.