Teisipäeval ja kolmapäeval sajab mõnel pool hoovihma ja sooja on kuni 13 kraadi, neljapäeval läheb kuivemaks ja soojemaks.

Teisipäeva öösel on Lääne-Eestis ilm olulise sajuta, Ida-Eestis sajab vihma ja lörtsi. Paiguti tekib udu. Tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur on -2 kraadist sisemaal +5 kraadini rannikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab Ida-Eestis veel vihma, läänes püsib ilm olulise sajuta. Paiguti püsib ka udu. Tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +7 kraadini.

Päeval on Eesti erinevates paikades kohati vihmahooge. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8, läänerannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 9 kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva öö on sajuta, päeval võib areneda üksikuid hoovihmapilvi. Öine õhutemperatuur on -1 ja +6 kraadi vahel, päeval tuleb sooja 7 kraadist rannikul 13 kraadini sisemaal.

Neljapäeval jõuab Eestisse soojem õhumass. Ilm on sajuta ning jaheda öö järel on päev eelnevast mitu kraadi soojem.

Reedel saabub niiske ja soe madalrõhkkond ning kannab tihedaid vihmapilvi. Laupäeval sadu harveneb, õhk püsib kevadiselt soe. Öine õhutemperatuur on reedel ja laupäeval 4 ja 10 kraadi vahel, päeval on sooja sisemaal 15 kraadist enam ning maksimumid küündivad 20 kraadini. Rannikul on sooja 10 kraadi ringis.