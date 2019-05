Tartu Ülikool ja Pärnu linn sõlmisid koostöölepingu

Linn toetab kolledži arendustegevust sama suure summaga nagu ülikoolgi. Linna toetuse ülempiir on pool miljonit eurot aastas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muuhulgas on linn valmis toetama Pärnule olulise külalisõppejõu või professori kutsumist kolledži õppejõuks.

"Ma usun, et me anname sellega kindluse, et ülikool on huvitatud oma esindatusest ka siin maakonnas ja sellega võtab palju, ma arvan selliseid praktilisi kohustusi, et kohalik kogukond saaks haritud. Me pakuksime õppekavasid, mis on antud piirkonnas huvipakkuvad. Ma usun, et me tõstame sellega kogukonna suutlikkust oluliselt siin," rääkis rektor Asser.

"Ma arvan, et see on väga hea ja tugev signaal ka riigile. Et kui kohalik omavalitsus on valmis õlga alla panema, siis peaks tegema seda ka riik. See on see sõnum, mida me tahtsime riigile edastada. Et kui kohalik omavalitsus suudab üht kolledžit toetada, siis peaks seda suutma ka riik," lausus linnapea Kosenkranius.