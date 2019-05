Arktika kohtumisel ühisdeklaratsiooni ei allkirjastata

Soomes toimuval Arktika nõukogu istungil jäetakse riikide ühisdeklaratsioon allkirjastamata ning see asendatakse ministrite ühisavaldusega, teatas Soome välisminister Timo Soini teisipäeval.

Ministrite ühisavalduse täpne sisu pole veel kindel. Seni teadaolevalt on see esimene kord, kui nõukogu istungil ühisdeklaratsiooni ei allkirjastata. Kliimaporbleemide kõval on jututeemade keskpunktis suurriikide jõudemonstratsioon nii Arktikas kui ka Venezuelas. Erle Loonurm teeb ülevaate.