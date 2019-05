EKRE esimehe Mart Helme sõnul tegi ettepaneku kahe erakonna liitumiseks RÜE, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti arutab juhatus uue väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri nimetamist. Erakonnal on ministri kohale kaks kandidaati - üks mees ja teine naine. Kumbki erakonda ei kuulu.

"Mõlematel on suur administratiivne kogemus, mõlemal on IT-oskused ja mõlemal on teatud eeldused ka väliskaubandusega tegelemiseks. Nii. Siin me otsustame täna, kumma kandidaadi juhatus heaks kiidab. Siis see kandidaadi nimi läheb peaministrile kooskõlastuseks. Peaminister laseb sellele inimesele teha taustakontrolli, et meil ei juhtuks nii, nagu ükskord juhtus, ehkki ka sellele inimesele tehti taustakontroll. Kui see on tehtud, siis ma ütlesin, et kolmapäeval saame tõenäoliselt selle nime välja käia," selgitas Mart Helme.