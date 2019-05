Kui seni on investorite jaoks olnud eelistatumad riigid viimase kümne aasta jooksul Tšehhi ja Poola, siis esmakordselt nimetati tänavu parimaks investeerimiskohaks Eesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siinsed välisinvestorid tuleviku osas enam nii opimistlikud ei ole.

"Väljakutseks on see, mis saab edasi. Küsimuses, kuidas majanduskeskkonda, kuidas oma valdkonda ja kuidas oma ettevõtet tulevikus hindate, on Eesti juba oma optimismiga tagasihoidlikum. See tähendab seda, et näiteks Läti ja Leedu on meist kaks korda optimistlikumad, mis puudutab just tulevikku," selgitas Balti-Saksa kaubanduskoja Eesti büroo juhataja Tarmo Mutso.

Põhiküsimusena suhtuvad Läti ja Leedu ettevaatavalt välistööjõu vajadusse palju mõistlikumalt.

"Kui hinnati tänast tööjõuturgu veel heaks, siis toodi välja murekoht, et uusi teenuseid ja uusi pakkumisi enam vastu võtta ei saa, sest tööjõudu lihtsalt on puudu. Kui on küsitluse sees ka teema, et kas te oleksite päri sellega, et tuua lisaks sptesialistidele juurde ka odavamat tööjõudu, siis Leedu ettevõetest ainult kümme protsenti on need, kes on selle vastu," rääkis Mutso.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja tõdes, et võrreldes eelmise kümnendiga laekub Eestisse välisinveteeringud tunduvalt vähem.

"Nüüd on olukord teine, me oleme natukene arenenum riik, palgatase on kõrgem. Puhtalt kiire kasvu peale tulevaid investeeringuid on kindlasti vähem. Mis Eestile ilmselt kasulikum,, on praegu keskendumine majandusvabadusele ja ekspordivõimalustele," rääkis Oja.

Ta tõdes, et majandukasv on küll võrreldes eelmise kümnendiga aeglustunud, kuid rahva kogutulu arengus läheb Eestil endiselt väga hästi.