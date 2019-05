Maanteeameti eksamineerijad panevad kutseoskused proovile

Paikusel toimuvad maanteeameti eksamineerijate esimesed kutsemeisterlikkuse võistlused. Eksamineerijaid saadab müüt, et tegemist on inimestega, kes vaeseid juhiloa taotlejaid armutult läbi kukutavad, kuid tegelikult kukutakse eksamil läbi oma väheste oskuste tõttu. Läbikukkumise rekord on 43 korda.

Vigursõit on võistluste kõige vaatemängulisem osa, aga võisteldakse ka avalikus esinemises ja pisut vürtsikam liiklustest on samuti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võistkondlik osa - autoorienteerumine - toimub neljapäeval.

Maanteeametis töötab 32 eksamineerijat ja paari erandiga on võistlustel kõik kohal.

Maanteeameti kinnitusel on kurjad eksamineerijad müüt. "Meie ei kukuta mitte kedagi läbi. Inimesed kas sooritavad sõidueksami või siis ei soorita," rääkis maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa.

"Kõige pikema ajalooga on meil üks eksamineeritav, kes on alates 2014. aastast eksamitel käinud ja tänase seisuga on ta meil käinud 43 korda ja ära raisanud umbes üle 1600 euro," lisas Vanamõisa, kelle andmetel ei ole inimene siiani luba saanud.

Vanamõisa ütles, et kindlasti on inimesi, kes ei saa juhiluba kunagi. Nende kohta võiks öelda, et neil puudub n-ö autojuhigeen. Aga see peaks selguma autokoolis või peaks inimene seda ise mõistma, eksamineerijal pole õigust seda öelda.

Vigursõidu tegi läbi ka maanteeameti peadirektor Priit Sauk, kellel läks endagi üllatuseks päris hästi.

"Kindlasti see õppepäev on siin oluliselt pikem kui ainult see vigursõiduraja läbimine. Aga teine pool on ka see, et mehed üle Eesti saavad kokku - mehed töötavad ju väga erinevates kohtades - saame ühtlustada oma teadmisi ja suhtlemise pool samuti," ütles Sauk.

Eestis on praegu kõik eksamineerijad mehed. "Ma hea meelega võtaks naisterahvad ka tööle, aga meile millegi pärast ei tule naisterahvad tööle," ütles Vanamõisa.