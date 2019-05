Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, tehnikaülikooli ning mitme ministeeriumi koostöös korraldataval konverentsil arutatakse, mida toob maailma ja meie piirkonna jaoks kaasa globaliseeruv Aasia ning kuidas suurendada koostööd Aasiaga nii ettevõtluses, poliitikas kui ka hariduses.

Otseülekande ajakava:

14.30 Konverentsi moderaatori Margo Loori avasõnad

14.40 President Kersti Kaljulaidi avasõnad

15 "Aasia roll globaliseeruvas maailmas – polariseerumine, konfliktid ja võimalused", kõneleja Pulkit Jaiswal (SwarmX, Garuda Robotics)

Me elame globaliseerunud maailmas, mis on samas aina enam konfliktidest polariseerunud. Hiina-USA kaubandussõda, kliimamuutused, äärmuslike poliitiliste liikumiste kasv on vaid mõned võtmeprobleemidest meie ühiskonnas. Sellises geopoliitilises pöörises on pead tõstnud Aasia, mis on kasvavalt globaliseeruv ning on olnud suuteline selles muutunud maailmas edu saavutama. Samal ajal on Lääs jäänud geopoliitilistes raskustest paigalseisu. Kuidas näha uut globaliseeruvat maailma ja Aasia rolli maailmas? Milliseid võimalusi pakub Aasia tõus maailmale? Mida saaksid Euroopa riigid teha, et sellest protsessist kasu lõigata?

15.20 "Jätkusuutlik investeerimine ja kaasamine – Aasia kui globaalne innovatsioonilabor", kõneleja Royston Braganza (Grameen Capital India)

Maailma ja Aasia globaliseerumine ei ole toimunud ilma probleemideta ning seisame täna maailmas, kus on aina olulisemaks muutunud nii keskkonna kui ühiskonna jätkusuutlikkus ja kaasamine. Aasia on tänaseks muutunud globaalseks innovatsioonilaboriks, mis tähendab ühtlasi, et tegeletakse aina enam ühiskondlike ja keskkonnaprobleemide lahendamisega läbi digitaalse- ja finantstehnoloogia. Royston Braganza on ettevõtte Grameen Capital CEO – ettevõte kuulub ühte gruppi Grameen pangaga, mis võitis 2006. aastal Nobeli rahupreemia majandusliku ja sotsiaalse edu toetamise eest madala sissetulekuga inimgruppide seas. Royston Braganza peab kõne, kus arutleb Aasia jätkusuutliku investeerimise ja kaasamise üle.

16-17.30 Paneelarutelu: "Aasia investeeringud digitehnoloogiatesse – mida tähendab see meie jaoks?", osalevad Eesti endine peaminister Taavi Rõivas, S Mahendran (CIO Academy Asia), Pulkit Jaiswal (SwarmX, Garuda Robotics), Mittu Chandilya (CS Group), Takehiko Nagumo (Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co. Ltd), Cao Yin (Digital Renaissance Foundation)

Lääs ja eelkõige USA on digitehnoloogiate valdkonda domineerinud aastakümneid, kuid tänaseks oleme jõudnud punkti, kus Aasia on vaikselt aga jõudsalt seda liidripositsiooni üle võtmas. Investeerides jõudsalt innovaatiliste lahenduste arendamisse tehisintellekti, virtuaalreaalsuse ja 5G vallas, on Aasia üle hüpanud mitmest tehnoloogilisest arenguetapist ning on tänaseks koduks paljudele innovaatilistele lahendustele, funktsioneerivatele tarkadele linnadele ja globaalsetele tehnoloogiagigantidele.

See on tõstatanud mitmeid küsimusi. Kuidas on Aasia suutnud sellise kiirusega areneda ning mis on sellise arengu võimaldanud? Kuidas erineb digitaalne agenda erinevates Aasia riikides? Kas peaksime seoses Aasia riikide investeeringute kasvuga olukorda tervitama või kartma? Kas Lääs peaks kartma Aasia ülemvõimu tehnoloogia vallas ning kuidas liikuda edasi sellises muutunud maailmas?