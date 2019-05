Mitmekesisuse märgis läheb sotsiaalministeeriumile maksma 70 000 eurot

Riigi tugiteenuste keskus otsib eeldatavasti umbes 70 000 eurot maksva hankega sotsiaalministeeriumile ettevõtet, kes ligi kahe aasta jooksul koolitaks ja abistaks mitmekesisuse märgist soovivaid firmasid. Tegemist on kvaliteedimärgiga, millega näidatakse, et tööandja ootab tööle inimesi sõltumata nende soost ja taustast.

Riigihangete registrist ilmneb, et hankega tellitakse 23 kuuks mitmekesisuse märgise mudeli rakendamise teenust. See tähendab koolitusi ja konsultatsioone märgist saada soovivatele ettevõtetele, plaanide koostamist koostöös taotlejatega, märgist taotlevate tööandjate võrgustiku tegevuste korraldamist, turundust ja kommunikatsiooni ning e-infoplatvormi pidamist.

Hanke eeldatavaks maksumuseks on plaanitud 70 000 eurot ning hanketähtaeg on 23. mail.

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Anna Tisler ütles ERR-ile, et märgist annab 2016. aastal korraldatud hanke tulemusel välja Eesti Inimõiguste keskus ja seega on uus hange jätkuhange, et senist tegevust tööandjate seas jätkata.

"Mitmekesisuse märgis on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende soost või taustast. See saadab väärtuspõhise sõnumi ka klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte hoolib Eestist ja maailmast ning annab oma panuse selle paremaks muutmiseks," kirjeldas Tisler.

Esimesed kvaliteedimärgised jagati välja eelmise aasta 21. märtsil, järgmine kord on võimalik märgist saada veebruaris 2020. Praeguseks on märgiseid jagatud 17-le Eesti organisatsioonile, kes on lubanud mitmekesisust süstemaatiliselt edendada.

"Märgisega liitunud ettevõtted võtavad eesmärgiks sihipäraselt ja läbimõeldult oma organisatsioonis mitmekesisuse edendamisega tegeleda. Seega ei tähenda märgisega liitumine üksnes seda, et sõnades mitmekesisust väärtustatakse, vaid organisatsioonides töötatakse välja mitmekesisuse edendamise plaanid ning neid viiakse ellu," rääkis Tisler.

Lisaks tähistatakse iga kuu aprillis mitmekesisuse päeva ning juba alates 2012. aastast on võimalik liituda mitmekesisuse kokkuleppega, millega organisatsioon kinnitab, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Selle kokkuleppega on liitunud 110 organisatsiooni või ettevõtet.

Tisler põhjendas mitmekesisuse märgise vajalikkust sellega, et nii nagu paljud teised Euroopa riigid, seisab ka Eesti silmitsi olukorraga, kus tööjõuressurss väheneb ning vanemaealiste ja vähenenud töövõimega, sealhulgas puudega inimeste osakaal rahvastikus suureneb. Seega on praegu eriti tähtis, et iga inimene tunneks end tööturul väärtustatuna.

"See tähendab, et avalik ja erasektor peavad nimetatud probleemidega silmitsi seistes olema muutuste suhtes paindlikud ja nutikad ning probleemidele lahendusi leides innovaatilised," lausus sotsiaalministeeriumi esindaja, kelle sõnul võib mitmekesisuse teadlik juhtimine ning selle oskuslik ärakasutamine tugevalt tagant tõugata innovatsiooni ja majanduslikku edenemist.