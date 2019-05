Pankrotihaldur Toomas Saarma sõnul oleks kõige loomulikum, et võlgnik esitab oma maksejõuetust tunnetades ise pankrotiavalduse. Tihti teeb seda aga võlausaldaja ning on ka juhtumeid, kus nii võlgniku kui võlausaldaja firma omanik kattuvad.

Pankrotihaldur Toomas Saarma sõnul pole teada, kui palju selliseid kattumistega juhtumeid on. "Ma arvan, et see praktika ei ole väga juurdunud, aga kindlasti neid juhtumeid on," lausus ta.

TGS Baltic vandeadvokaat, Tartu ülikooli majanduskaristusõiguse õppejõud Marko Kairjak tõi näiteks, et tekitatakse n-ö sõbralikke äriühinguid, kes hakkavad pankrotimenetluses nõudeid esitama ja kes võib-olla ka selle menetluse algatavad. "See on majanduspraktikas veel ikka üsna tavaline," nentis ta.

Kairjaki sõnul ei pruugi selline tegevus olla tingimata kriminaalne.

"Näiteks pankroti väljakuulutamisel hakatakse endaga seotud isikute kaudu nõudeid kokku ostma, et saada pankrotimenetluste üle nii-öelda kontroll. See on praktikas tavaline ja iseenesest selline tegevus ei ole ka kriminaalkorras karistatav. See on see piir, kus seadusandja on öelnud, et sellise tegevusega võib tegelda, kuni selle käigus ei omastata teiste äriühingute vara või ei võltsita dokumente," selgitas ta.

Maksejõuetuse ja pankrotiga seoses on karistatav maksejõuetuse põhjustamine ehk teadlik tegevus sellel eesmärgil. Kairjak märkis, et suhtumine pankrotti on pigem äri- kui õiguskultuuri küsimus.

"Meie paraku oleme aastal 2019 olukorras, kus pankrotis ettevõte juht või omanik olla ei ole väga taunimisväärne. Paljudes teistes riikides on juba ainuüksi see, et isik on olnud seotud pankrotis äriühinguga, fakt, mis piirab tulevikus oluliselt tema majandustegevuses osalemist," ütles ta.