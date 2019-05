Ettevõte loodab mobiil-ID teenuse täielikult taastada reede hommikuks

Probleeme esineb nii e-teenustesse, näiteks internetipankadesse sisenemisel kui ka digiallkirja andmisel.

"Öösel me tegime oma süsteemis suure uuenduse. Hommiku tundus, et see täiesti hästi töötab, aga kui tööpäev peale hakkas ja kasutajate koormus kasvas, siis meie uuenenud süsteem sellele enam vastu ei pidanud ja kahjuks me ei saanud kliente teenindada," rääkis SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl "Aktuaalsele kaamerale".

"Teenuse taastamisega me suutsime peaaegu edukalt hakkama saada tööpäeva lõpuks ja me loodame, et homme saavad kõik inimesed oma päeva kenasti koos mobiil-ID-ga veeta. /.../ Ei saa öelda, et kõik probleemid on lahendatud, on veel pikk öö ees," lisas ta.

Mobiil-ID kasutajaid on Eestis enam kui 200 000.