Lähipäevil läheb ilm niiskemaks ja soojemaks

Lähipäevil on oodata nii veidike soojemat ilma kui ka vihma. Reedel ja laupäeval võib esineda ka äikest.

Neljapäeva öösel Eestis pilvkate tiheneb ning kagust saabuvad vihmapilved. Puhub idatuul 4-10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +7 kraadi.

Reede hommikul on Ida- ja Lõuna-Eestis pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Lääne-Eestis on taevas selgem ja ilm kuiv. Tuul puhub idast 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi, teatas "Aktuaalne kaamera"

Päeval on oodata nii selget kui pilvist taevast. Vihmapilved liiguvad idast lääne-loode suunas, õhtupoolikul võib paiguti olla äikest. Tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on reedel 10 kuni 16, Ida-Eestis kohati kuni 18 soojakraadi.

Nädalavahetusel on oodata sooja ilma, kuid sajab ka vihma.

Laupäeval võib pärastlõunal esineda koos vihmasajuga ka äikest. Reede ja laupäeva vahelisel ööl on sooja 7-12, laupäeval 13-18 kraadi.

Pühapäeval on sajuhooge harvem ning Venemaalt nihkub meile soe lähemale. Öine õhutemperatuur on neljast soojakraadist sisemaal 12 kraadini Ida-Eestis. Pühapäeval on sooja 15-20, rannikul kohati 10 kraadi ringis.

Esmaspäeval sajab mitmel pool vihma ning võib äikest olla. Teisipäeval läheb läheb kuivemaks ning õhk püsib parajalt soe.