Eestlaseks olemine on justkui eksklusiivne klubi, kuhu igaüks ei sobi. Kas inimestel on igav hakanud? On ju paremaid kohti, kuhu oma energia suunata, kui vihkamise ja sallimatuse levitamine, kirjutab presidendi kõnevõistluse võitja Mia Marta Ruus.