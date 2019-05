Eakas mees oli abikaasaga Tartu kaubanduskeskuses, mingi hetk kaotas aga abikaasa Viktori silmist. Meest on otsitud sellest ajast nii kaubanduskeskusest kui ka bussijaamast, kuid otsingud pole tulemust andnud.

Viktor on 165 cm pikk, tal on lühikesed valged juuksed. Mehel on seljas tumehallikas kapuutsiga jope, peas on must nokamüts, jalas on tumedad viigipüksid, kaasas oli tal sinine poekott heleda jopega. Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni.

Eakal mehel on terviseseisundi tõttu raske ümbritsevast aru saada. Rõngus elav mees ei oskaks iseseisvalt koju tagasi sõita.

Kõigil, kes on Viktorit pärast kella 15.40 näinud või oskavad anda infot, mis aitaks tema asukoha tuvastada, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.