Diplomaatide sõnul on vähese osalemise üks põhjusi e-valimiste eelistamine. Teisalt ei saa paljud Venemaal elavad eestlased aru, millega tegelevad europarlamendi saadikud.

Aga neile, kes täna hääletamas käisid, on europarlamendi valimised suur sündmus.

"Minu jaoks on kõik Eesti valimised tähtsad, aga mul on lihtsalt keeruline tavaliselt valida, sest ma elan oma perega Arhangelskis. Aga antud momendil oleme Podolskis tütre juures. Ni et sealt ei ole raske käia," rääkis Jüri "Aktuaalsele kaamerale"

Samuti valima tulnud Edgar oli aga oma valikus kindel. "Ma arvan, et sellepärast on tähtis, et enne oli meil kuus inimest ja sel aastal on seitse inimest, eks? Ja minu kandidaat esindab Eestit õieti seal, europarlamendis. Sest palju inimesi vaatavad ühte joont ainult ja kõrval ei vaata midagi. Aga see mees vaatab ja näeb üldist pilti," lausus ta.