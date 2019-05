Pakistanis tungisid relvastatud isikud viietärnihotelli

Relvastatud isikud lasid maha hotelli sissekäigus seisnud turvamehe.

"Julgeolekujõud eraldasid piirkonna. Külalised evakueeriti turvaliselt. Julgeolekujõud on võtnud terroristid piiramisrõngasse trepil, mis viib kõrgeimale korrusele. Puhastusoperatsioon kestab," ütles sõjaväe pressiesindaja.

Belutšistani siseministri Ziaullah Langu varasemal sõnul sisenes hotelli Pearl Continental kuni neli relvastatud isikut.

Gwadari politseiniku Mohammad Aslami sõnul võis hoonest kuulda tulistamist, kuid operatsioon on lõppemas. "Hotellis hiinlastest ja pakistanlastest külalisi polnud," ainult hotelli töötajad, lausus ta.

Rünnaku eest pole seni keegi vastutust võtnud.

Pearl Continental on kunagise väikese kalurilinna Gwadari ainus luksushotell. Seal peatuvad sageli linna külastavad välismaa ja Pakistani ärimehed ning diplomaadid.

Pakistani vaeseimat ja suurimat provintsi Belutšistani raputab juba aastaid separatistide, islamiäärmuslaste ja teiste gruppide ülestõus.

Julgeolekujõud ründavad sealseid mässulisi 2004. aastast ning seal tegutsevad rahvusvahelised ühendused on korduvalt süüdistanud julgeolekujõude inimõigusrikkumistes. Sõjavägi eitab süüdistust.

Belutšistanis on ka mitu Hiina-Pakistani majanduskoridori (CPEC) suurprojekti, millest üks on Gwadari sadam. Projektide eesmärk on ühendada Hiina lääneprovints Xinjiang Araabia mere ääres asuva Gwadariga ning anda Hiinale turvalisem ja otsesem ligipääs naftarikkale Lähis-Idale.

Samas on CPEC-i projekte korduvalt rünnatud. Eriti on nad pinnuks silmas separatistidel, kes on pikalt nurisenud, et elanikud ei saa provintsi varadest õiglast kasu.

Vägivald Pakistanis on 2014. aastast oluliselt vähenenud, kuid analüütikud on pikka aega hoiatanud, et Pakistan pole äärmusluse aluspõhjustega veel tegelema hakanud.