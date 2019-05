Pakistani edelaosas Gwadari linnas tungisid neli relvastatud isikut laupäeval viietärnihotelli ning sellega algas tunde kestnud tulevahetus, milles said surma kõik neli ründajat ja üks hotelli turvamees, ütlesid ametnikud.

Sõjaväe teatel reageerisid nad rünnakule Pearl Continentali hotellile kiirelt ning kõik külalised said turvaliselt evakueeritud. Hotelli turvamees sai surma rünnaku alguses, kui ründajad ta hotelli sisenedes maha lasid.

"Kõik neli terroristi tapeti," ütles kõrge julgeolekuametnik.

Rünnaku eest vastutuse võtnud Belutšistani Vabastamise Armee teatel oli rünnak suunatud Hiina ja teiste võrriikide investorite vastu, kirjutab BBC. Belutšistani separatistid on Hiina investeeringute vastu, sest nende hinnangul pole investeeringutest kohalikele elanikele mingit kasu.

Belutšistanis on mitu Hiina-Pakistani majanduskoridori (CPEC) suurprojekti, millest üks on Gwadari sadam. Projektide eesmärk on ühendada Hiina lääneprovints Xinjiang Araabia mere ääres asuva Gwadariga ning anda Hiinale turvalisem ja otsesem ligipääs naftarikkale Lähis-Idale.

Pearl Continental on kunagise väikese kalurilinna Gwadari ainus luksushotell. Seal peatuvad sageli linna külastavad välismaa ja Pakistani ärimehed ning diplomaadid.

Pakistani vaeseimat ja suurimat provintsi Belutšistani raputab juba aastaid separatistide, islamiäärmuslaste ja teiste gruppide ülestõus.

Julgeolekujõud ründavad sealseid mässulisi 2004. aastast ning seal tegutsevad rahvusvahelised ühendused on korduvalt süüdistanud julgeolekujõude inimõigusrikkumistes. Sõjavägi eitab süüdistust.

Samas on CPEC-i projekte korduvalt rünnatud. Eriti on nad pinnuks silmas separatistidel, kes on pikalt nurisenud, et elanikud ei saa provintsi varadest õiglast kasu.

Vägivald Pakistanis on 2014. aastast oluliselt vähenenud, kuid analüütikud on pikka aega hoiatanud, et Pakistan pole äärmusluse aluspõhjustega veel tegelema hakanud.