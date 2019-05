Kopli poolsaarel asuv Põhjala tehas avas linlastele uksed

Laupäevasel üritusel osalejad said päeva jooksul kuulata kontserte, käia ekskursioonil ja osaleda töötubades. MTÜ Põhjala tehase juhatuse liikme Jaanika Siiroja sõnul soovitakse siin ka edaspidi erinevaid üritusi korraldada.

"Me alustasime mõni kuu tagasi MTÜga toimetamist, me alustasime loengusarjaga nimega "Sofaakadeemia" näiteks siinsamas tehase teise korruse sepikojas ja me nägime, et inimesed muudkui tahtsid ja tahtsid näha seda tehast," rääkis Siiroja "Aktuaalsele kaamerale".

"Me käisime tundide viisi tuuridel ja näitasime selle koha erinevaid ruume ja potentsiaale ja nägime säravaid silmi, ja siis tundus, et okei, miks mitte lükata üheks päevaks uksed lahti ja näidata rohkematele inimestele," lausus Siiroja.

Siiroja sõnul pole kindel, mis paigast saab, aga üritusi tahetakse seal edaspidigi korraldada.