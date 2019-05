Maima masinapäevadele toodi kokku linttraktorid

Öeldakse, et kellel juba vanatehnikahuvi on tekkinud, seda enam terveks ei ravi. Haigus taandub pisut, kui järjekordne auto, traktor või mõni muu aparaat on korda tehtud, aga uus hoog ei jää tulemata. Ikka ja jälle leiab keegi midagi, mida hellalt korda tegema asutakse. Ja oh seda rõõmu, kui aastakümneid vaikinud mootor esimese turtsatuse teeb. Vanatehnikahuvilisi on palju, Maimas saadakse kokku igal kevadel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vanatehnikahuvilise Jaan Eelmaa sõnul on Maima masinapäev juba traditsiooniks saanud. "See on ka selline kevade tervitusüritus, et tuttavad ja sõbrad kokku saaksid. Katsume ka noori kaasata siia, et ka nemad hakkaksid asjast lugu pidama ja nägema autode kõrval ka traktoreid. On juba üle Eesti märgata, et masina- ja traktorite ostuhuvi hakkab elavnema," rääkis ta.

Maima masinapäeva idee autor ja korraldaja on Tiit Talts. Tema mõte oli, et teeks margipõhise ürituse ja nii on see läinudki – igal aastal on näidatud eri marki traktorid. Masinapäevade lõppu veel ei paista, oma järge on ootamas mitut marki traktoreid. Sel korral keskenduti linttraktoritele.

"Paljud mehed meenutasid oma esimesi traktori- ja traktoristikogemusi just nendesamade masinatega. Mõnel mehel tuli täitsa nostalgia peale, et tahaks aga proovida ja uuesti põllu peale minna. Äsja siin lõpetasime ühe väikese näidiskivilükkamise, ja nagu näha, on kivid lükatud ja plats on saanud oluliselt libedamaks järgmiseks aastaks, kui me plaanime võib-olla mingi järgmise margi ette võtta," rääkis Tiit Talts.