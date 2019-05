Jaroslaw Kaczynski: traditsioonid on rünnaku all

Kaczynski arvates on traditsioonilised väärtused ohus ning et kõige tähtsam on kaitsta traditsioonilisi väärtusi, mis on seotud katoliku kirikuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Peame kaitsma õigust kaitsta meie väärtusi. Kaitsma seda, mis on meie traditsioon, poolaklus, Poola. Täna on see rünnaku all. Kardinal Stefan Wyszynki tavatses öelda, et kui keegi tahab rahvast hävitada, alustab ta kirikust. Vaadake, millise rünnaku all kirik on! Peame end selle eest kaitsma. Poola peab jääma Poolaks ja poolakad peavad jääma poolakateks," ütles Kaczynski.