Kallid emad, vanaemad ja vanavanaemad! Soovin helgust ja armastust täis rõõmsat emadepäeva kõigile!

Emadepäeva mõte on väga ilus. Lastena saame kõik täna tänutundes mõelda oma emale. Ka siis, kui tuleb küünal viia kalmukünkale. Emadepäev on tagasivaade oma elusündmustele, mille alguspunktiks on ema.

Ja emadepäev on edasivaade, sest ema üllas roll on anda elu. Elu andmine on kui hapniku andmine kehale hingamiseks. Emadepäeva tähtsus seisneb selles, et ema ongi elu. Ema ja emadus on kogu meie rahva kestmise alustala.

Igal aastal, maikuu teisel pühapäeval, kui tähistame emadepäeva, tahaks loota, et kõik emad saavad sel päeval tähele pandud, tänatud ja esile tõstetud. Kui kusagil on nii, et lapsed ei saa koju tulla või ei ole enam kedagi häid soove ütlemas, olgu meie kõigi ühine tänu ja tähelepanu ka nendel emadel.

Täna valitakse aasta ema. Ühiskonna tänu ja kõrge tunnustus kuuluvad auga tublile aasta emale, kes on jõudnud laste kõrval ka ühiskonda panustada. Soovime õnne aasta emale tubli töö eest!

Samal ajal on kõik emad head ja eriti hea on iga ema oma lapsele. Seepärast soovin erilist tähelepanu tuua ka neile tagasihoidlikele naistele, kes on kasvatamas või üles kasvatanud tublid lapsed, jäädes ise tahaplaanile.

"Ootan, et pööraksime rohkem tähelepanu kõigile neile, kes igas Eestimaa paigas teevad tänuväärset tööd tagaplaanil oma koduseinte vahel oma perekonnas järeltulevat põlve kasvatades."

Ideaalne ema on ka see ema, kes ei paista silma, kuid on oma headuse, armastuse ja tähelepanu pühendanud kodule ja laste kasvatamisele. Nende emade kõige olulisem panus on nende head ja tublid lapsed. Ootan, et pööraksime rohkem tähelepanu kõigile neile, kes igas Eestimaa paigas teevad tänuväärset tööd tagaplaanil oma koduseinte vahel oma perekonnas järeltulevat põlve kasvatades.

Iga naine, kes on saanud emaks, võib olla uhke. Iga ema on oma lapsele parim ema. Ajad muutuvad, tavadki võivad muutuda, aga armastus ema ja lapse vahel jääb ikka muutumatuks.

Ema süles on lapse jaoks alati kõige turvalisem koht. Ka siis, kui elus ei lähe alati kõik lepase reega. Kõige tähtsam pole see, missugused on elutingimused, kus paigas või missugused on koduseinad, kõige olulisem on, et ema on lastele alati olemas.

Olen tänulik, et elu on andnud mulle endale imelise võimaluse ema olla. Tean, mida tähendab jäägitu ja tingimusteta emaarmastus oma laste vastu. Peamine, kui see jäägitu tingimusteta tunne omakorda edasi antakse.

Soovin tänutundes kõigile rõõmsa ja ilusa emadepäeva jätku!