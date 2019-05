Kella 14 seisuga oli hääletamas käinud 26,37 protsenti valijatest ning koos eelhääletanutega on oma valiku teinud 37,12 protsenti valijatest.

Lisaks presidendivalimistele hääletavad leedulased referendumil topeltkodakondsuse laiendamise ja parlamendisaadikute arvu vähendamise üle.

Valimisjaoskonnad avati kell seitse hommikul ja suletakse kell kaheksa õhtul. Leedus on valimisõiguslikke elanikke 2 472 405.

Valimisametnik: eelhääletusel tõsiseid rikkumisi ei tuvastatud

Leedus ei esinenud presidendivalimiste ja kahe referendumi eelhääletusel esmaspäevast laupäevani suuremaid rikkumisi, ütles pühapäeval keskvalimiskomisjoni esimees Laura Matjošaityte.

Matjošaityte sõnul saadi mitukümmend teadet võimalikest kampaaniarikkumistest laupäeval, kui jõustus kampaaniakeeld.

"Kui võimalik rikkumine tuvastati, näiteks kui kampaaniamaterjalidega postitusi jagati sotsiaalmeedias, võtsime ühendust võimaliku rikkujaga ning nad eemaldasid selle (valimis)kampaania informatsiooni," ütles Matjošaityte.

Samuti teatas politsei valimiskomisjonile, et uurimisi ühegi reegli rikkumise suhtes pole algatatud.

Esimeses voorus on üheksa kandidaati

Presidendiks kandideerib üheksa kandidaati: Euroopa Komisjoni volinik Vytenis Povilas Andriukaitis, filosoof Arvydas Juozaitis, Euroopa Parlamendi saadik Valentinas Mazuronis, majandusteadlane Gitanas Nausėda, parlamendisaadik Mindaugas Puidokas, parlamendisaadik Naglis Puteikis, peaminister Saulius Skvernelis, parlamendisaadik Ingrida Šimonytė ja europarlamendi saadik Valdemar Tomaševski.

Ametisoleva presidendi Dalia Grybauskaite teine ametiaeg lõppeb 12. juulil. Presidendi ametiaeg kestab viis aastat.

Lisaks uue presidendi valimisele hääletavad leedulased seimiliikmete arvu vähendamise üle 141-lt 121-ni.

Teisel referendumil saavad leedulased hääletada, kas sünnijärgsel Leedu kodanikul on õigus jätta alles oma Leedu kodakondsus, kui nad saavad ka teise riigi kodakondsuse. Tegemist peab olema Euroopa ja transatlantilise lõimumise kriteeriumitele vastava riigiga. Vastavad kriteeriumid sõnastatakse uues seaduses.

Praegu ei luba põhiseadus Leedu kodanikul olla samal aja mõne teise riigi kodanik, välja arvatud seaduses ette nähtud erijuhtudel.

Leedu Talurahva ja Roheliste Liit (LVŽŠ) võib maikuiste presidendi- ja Euroopa Parlamendi valimiste kaotuse korral võimult taanduda, ütles erakonna esimees Ramunas Karbauskis möödunud nädalal Leedu BNS-ile.

"Kui konservatiivid saavad oma presidendi, see tähendab kas Šimonyte või Nauseda (meie arvates on nad mõlemad konservatiivide kandidaadid), ja meie partei ei suuda võita Euroopa Parlamendi valimisi, soovitan ma LVŽŠ-l valitsuskoalitsioonist lahkuda," ütles ta.

Kui LVŽŠ presidendikandidaat, praegune peaminister Saulius Skvernelis kaotab valimised Ingrida Šimonytele või Gitanas Nausedale, tugevneb konservatiivse Isamaaliidu/Leedu Kristlike Demokraatide mõju poliitilises protsessis ja tugevneb surve LVŽŠ-le, selgitas Karbauskis.

Realistlik võimalus teise vooru jõuda on arvamusküsitluste kohaselt kolmel kandidaadil.

44-aastane endine rahandusminister ja keskpanga nõukogu endine aseesimees Šimonyte koguks värske arvamusküsitluse kohaselt 31 protsenti häältest, 54-aastase majandusteadlase Nauseda toetus on aga 29 protsendi juures. Senise peaministri Skvernelise poolt hääletaks 20 protsenti valijatest.

Kui ükski kandidaatidest ei kogu esimeses voorus rohkem kui 50 protsenti häältest, toimub 26. mail teine voor kahe tugevama kandidaadi vahel.

Lithuania, Spinter tyrimai poll:



Šimonytė (TS/LKD-EPP): 31% (+1)

Nausėda (*): 29% (-5)

Skvernelis (LVŽS-G/EFA): 20% (+2)

Andriukaitis (LSDP-S&D): 7% (+2)

Juozaitis (*): 6%

...



+/- with 18-28 Mar 2019



Field work: 20-29 Apr 2019

Sample size: 1,009#Rinkimai2019 pic.twitter.com/U3JHmTmK94 — Europe Elects (@EuropeElects) May 3, 2019

Nauseda on ametlikult parteitu, end samuti parteituna esitleva Šimonyte taga on aga Euroopa Rahvaparteisse (EPP) kuuluv erakond Isamaaliit–Leedu Kristlikud Demokraadid. Skvernelis on loomulikult seninse võimupartei LVŽŠ, kuigi ka tema on vormi poolest riigipeaks pürgimas sõltumatu kandidaadina.

Lithuania, first round of the presidential election today:



• Eligible voters: 2,472,405

• 9,5% of voters have participated in early voting already

• Incumbent Dalia Grybauskaitė (*-*) isn't allowed to run anymore after two terms



More: https://t.co/erHvAH9fK0#Rinkimai2019 pic.twitter.com/lCrtgkVuh4 — Europe Elects (@EuropeElects) May 12, 2019

Lithuania:



Today: Referendum on legalizing dual citizenship for EU, EEA, NATO, OECD countries



• Eligible voters: 2,472,405

• Threshold: 1,236,203 (50%+1) Yes votes

• polls suggest that threshold will be met



Photo: Map of EU, EEA, NATO, and OECD countries.#Rinkimai2019 pic.twitter.com/9SvNU8m4xp — Europe Elects (@EuropeElects) May 12, 2019