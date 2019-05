Guterres: poliitilised sammud kliimamuutuse vastu on lahjad

Guterres on ringreisil Vaikse ookeani lõunaosa riikides, et arutada kliimamuutuse teemadel. Väiksed saareriigid on kliimasoojenemise võitluses esirinnas ning neil on selles küsimuses kõige rohkem kaalul, ütles Guterres.

"Me näeme kõikjal selgelt, et me oleme graafikust maas Pariisi leppes paikapandud eesmärkide täitmisel," sõnas ÜRO peasekretär ühisel pressikonverentsil Uus-Meremaa peaministri Jacinda Arderniga.

"Paradoks on selles, et mida halvemaks asjad maailmas muutuvad, seda lahjemaks muutuvad poliitilised sammud," lausus ta, nimetades Uus-Meremaa juhtrolli äärmiselt tähtsaks.

Pariisi kliimalepe kutsub piirama üleilmset soojenemist märgatavalt alla kahe kraadi, soovitavalt 1,5 kraadi Celsiuse järgi.

Wellington on võtnud vastu seaduse Uus-Meremaal süsinikneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050. Uus-Meremaa põllumajandussektori kasvuhoonegaaside emissioone seadus aga ei hõlma.

Ardern nimetas pressikonverentsil kliimasoojenemist rahvusvahelise kogukonna suurimaks väljakutseks. Ta lisas, et selle ignoreerimine oleks kuritegelik hoolimatus.

Uus-Meremaal viibib ÜRO kõrgeim ametnik kolm päeva, mille käigus kohtub ta moslemi kogukonna juhtidega Christchurchis, kus 15. märtsil tapeti mošeedes 51 usklikku.

Guterres kavatseb külastada ka Fidži, Tuvalu ja Vanuatu saareriike. Fidžil kohtub Guterres Vaikse Ookeani Saarte Foorumi liidrite ja valitsusametnikega. Peasekretäri ringreis leiab aset enne septembris New Yorgis toimuvat ÜRO kliimakohtumist Climate Action Summit.