Kell 7.27 jõudis Vanasadama kai äärde Norra lipu all seilav Viking Sky, mille pardal on 900 reisijat. 228-meetrine alus on kolmenädalasel lõbusõidul Stockholmist Bergenisse. Peterburist Tallinna saabunud laev võtab kella 16 ajal kursi Gotlandile. Reisi viimane nädal möödub Viking Skyl Norra lõunarannikut läbides.

Kell 8.54 jäi Admiraliteedi basseini juures kai äärde Malta lipu all seilav hiigeljaht Clio, mille pardal on 90 turisti. Sajameetrine alus on teel Kopenhaagenist Helsingisse. Reis kannab pealkirja "Grand Baltic Sea Voyage".

Grand Circle Cruise Line reklaamis enda lehel käimasolevat 15-päevast Balti-reisi hinnaga 8595 dollarit inimese kohta, mis teeb 573 dollarit päevas.

Esmaspäeval külastab Tallinna kaks ristluslaeva, mis toovad Eesti pealinnaga tutvuma 2900 turisti.