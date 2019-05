Päästeamet korraldas eelmisel nädalala ette teatamata kontrollreidi Eesti suurematesse majutusasutustessse, millest ainult kolmandikus oli tuleohutusnõuete täitmisega kõik korras, ütles ameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe rahvusringhäälingu (ERR) raadiouudistele.

"Kõige rohkem oli selliseid rikkumisi, mis seisnesid tuletõkkeuste lahtihoidmises ehk siis need tuletõkkeuksed, mis peavad õnnetuse korral andma lisaaega inimestele hoonest väljumiseks - hoidma tuld, suitsu ja kuumust kinni - need olid lahti hoitud, fikseeritud kas mingi kiilu või muu esemega niimoodi, et nad olid lahtises asendis," rääkis Tähe ERR-i ajakirjanikule Indrek Kiislerile.

Lisaks oli tema sõnul umbes 30 protsenti selliseid asutusi, kus esines probleeme signalisatsioonisüsteemiga, mis peab tulekahju olukorras andma aegsasti märku, et midagi on hoones juhtunud. Süsteem oli kas mingis osas välja lülitatud või hooldamata.

"Ja paraku avastasime ka väga palju selliseid rikkumisi, mis on meil viimaste kontrollreidide käigus ükskõik millistes hoonetüüpides käies silma jäänud - evakuatsiooniteel asjade hoidmine, evakuatsioonipääsude lukus olemine. See jäi meile ka majutusasutustes silma," lisas Tähe.

Päästeameti esindaja tõdes, et enamus rikkumisi on sellised, mille saab lihtsa vaeva ja vähese kuluga korda teha, muutes töökorraldust, koolitades töötajaid, viies evakuatsiooniteedel olevad esemed minema. "Selles mõttes on see pilt lootustandev. Tõesti, kui sellistele muredele tähelepanu juhtida, siis neid saab korda teha väga lihtsa vaevaga," märkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja.

Päästeamet alustas reidi raames 33 väärteomenetlust ning 57 haldusmenetlust. "Iga majutusasutuse külastaja tuleb puhkuse- või tööreisile heas usus, et hoones on tagatud tema ohutus. On lubamatu, et mõne elementaarse tuleohutusnõude rikkumisega seatakse ohtu inimelud," ütles Tähe hilisema pressiteate vahendusel.

Päästeametil on evakuatsiooninõuete rikkumise osas nulltolerants ning igasugune hoone omanike või valdajate käitumine, mis seab ohtu hoones viibiva isiku, ei ole aktsepteeritav.

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt, kuid lisaks tehakse eelmisest aastast reididena kontrollkäike kogu Eestis. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate.

Möödunud aastal toimus majutusasutustes 17 tulekahju.

Statistikaameti andmetel peatus mullu Eesti majutusettevõtetes kokku 3,6 miljonit sise- ja välisturisti. Külastajatele pakkus majutusteenust 950 ettevõtet 20 000 toa ja 45 000 voodikohaga.