Swedbanki ja SEB sularahaautomaatidest pole kunagi saanud suuremaid kui 50-euroseid rahatähti.

Swedbanki ATM-teenuse spetsialist Andres Podžuks ütles ERR-ile, et nad väljastavad kupüüre, mille järele on suurem nõudlus, sest automaadis olevate rahakassettide hulk on piiratud.

"Lisaks võtame arvesse Euroopa Keskpanga soovitust väljastada kuni 50-euroseid rahatähti," põhjendas ta.

SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann ütles, et nendegi automaatides on suurim nominaal 50-eurone ning see on olnud nii alates eurode käibele võtmisest.

LHV väljastas varem ka 100-euroseid, kuid enam kui aasta aega tagasi muutsid nad suurimaks kupüüriks 50-eurose.

"Tegime selle muudatuse klientide parema teenindamise huvides. Enamus kliente vajavad just 50-euroseid või väiksemaid kupüüre. Asendasime 100-eurosed 50-eurostega seetõttu, et 50-euroseid rahatähti oleks suurem hulk ja seeläbi ei tekiks olukordi, et 50-eurosed kupüürid on automaadist otsa saanud enne korralist automaadi täitmist," selgitas LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum.

LHV kontorid on sularahavabad ja seega nende kaudu üle 50-euroseid rahatähti klientideni ei jõuagi.

Ka SEB esindaja märkis, et pangal pole vajadust kontorites sularahavarusid hoida ning see on seotud ka turvakaalutlustega.

"Juhul, kui klient soovib võtta sularahas välja suuremat summat kui 6400 eurot, peab ta sellest pangakontorit informeerima. Broneerimisele kuuluvad summad alates 6400 eurost või müntides alates 500 eurost. Broneerimisavaldus tuleb esitada tellimuse täitmisele eelneval pangapäeval hiljemalt kella 15.30-ks," rääkis Piilmann.

Swedbanki puhul on sularahavaru olemas nendes kontorites, kus saab sularahatehinguid teha, aga kui klient soovib suuremat summat välja võtta, palub pank teha eelbroneeringu.

Eesti Pank lähtub rahatähtede väljastamisel pankade soovist

Eesti Panga pressiesindaja Eva Vahur ütles, et seda, millise nimiväärtusega pangatähti sularahaautomaatidest väljastatakse, otsustavad pangad vastavalt klientide tarbimisharjumustele.

Kui mõni pank soovib automaatidest suurema nimiväärtusega pangatähti väljastama hakata, on selline võimalus Vahuri kinnitusel olemas.

"Kokkuvõtvalt asi toimib nagu seni – sularahaautomaadid võtavad uusi 100- ja 200-euroseid pangatähti vastu, kuid välja ei anna. Eesti Pank väljastab neid pangatähti aga nagu ikka vastavalt kommertspankade tellimustele," lisas ta.

Euroopa Keskpank ei lase alates möödunud aasta lõpust enam ringlusesse ega tooda rohkem 500-euroseid pangatähti. 500-eurone kehtib maksevahendina edasi ja selle väärtus säilib tähtajatult.

Tänavu 28. mail lastakse ringlusesse uued 100- ja 200-eurosed, millel kasutatakse uusi turvaelemente.