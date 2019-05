Lilleküla jalakäijate tunneli juures algas remont

Eesti Raudtee tellimusel alustati jalakäijate tunneli remonti Lilleküla jalgpallistaadioni kõrval. Tunneli väljapääsu muldkeha betoontugevdus on muutunud varisemisohtlikuks ning võib ohustada rongiliiklust. Tunnel, mis algselt polnudki rajatud jalakäijatele, on suletud 3. juunini.

Pragunenud betoontugevdused tunneli sissekäigu juures pole ohtlikud mitte niivõrd jalakäijatele, vaid pigem rongidele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See oleks väga suurel määral ohustanud rongiliiklust. Selle pärast, kui tee geomeetria läheb paigast ära, siis on see risk, et rong teelt välja sõidab," selgitas Eesti Raudtee taristu direktor Kaido Aettik.

Praegu asendab Eesti Raudtee sellised vee viimarid truupidega. Need on väiksemad ja ohutumad rongiliiklusele.

"Mida suurem on muldkehast läbi viiv ehitis, seda suurema riskiga ta on. Kui me räägime truubist, siis selle läbimõõt on 1-1,5 meetrit," märkis Aettik.

Jalgpallistaadionile aga ei olegi jalakäijatele mugavaid juurdepääsuteid peale viimarite, sest staadion asub kahe raudteetammi vahel.

"Me pigem otsiksime ühist arvamust ja ühist seisukohta, et teha üks korralik jalakäijate tunnel sinna," lausus Aettik.

Kuni sellise lahenduseni peab Eesti Raudtee neid urge regulaarselt tugevdama. Neid kasutab mitte ainult jalgpallipublik, sealt poevad läbi kõik, kes ei viitsi mõnesaja meetrist ringi teha.