Jüri Raidla sõnul peab rahvahääletusele pandud eelnõu vastama põhiseadusele

Advokaat Jüri Raidla ütlesToomas Sildamile antud intervjuus, et koalitsioonileppes lubatud rahvaalgatuse võimaldamise juures peab kindlasti silmas pidama ka algatuse põhiseaduslikkust.

Raidla sõnul peaks olema veel üks instants riigikohus, kes peab kontrollima, kas riigikogule rahvaalgatusega esitatud seaduseelnõu vastab meie põhiseadusele või mitte. Kui ei vasta, siis see rahvahääletusele jõuda ei saa. EKRE on lubanud panna rahavahääletusele koosseluseaduse ja räägitud on ka abielu defineerimisest vaid mehe ja naise liiduna.