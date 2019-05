Elektrooniline hääletamine algab neljapäeva hommikul kell 9 ning elektrooniliselt saab hääletada seitse päeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval algab ka eelhääletamine 25 maakonnakeskuses ning hääletada saab kuni pühapäevani.

Esmaspäevast kuni kolmapäevani saab valida kõikides valimisjaoskondades ning valimispäev on järgmisel pühapäeval, 26. mail.

Valimistulemusi ei saa aga teada enne, kui jõuab kätte südaöö.

"See väike eripära Euroopa Parlamendi valimistega on, et valimistulemusi ei saa kohe kahjuks teada sellepärast, et me peame ära ootama itaallased, kuna üleeuroopaline reegel on selline, et ootame ära kõikide valimisjaoskondade sulgemise üle kogu Euroopa. Itaallased teevad seda kell 23 õhtul kohaliku aja järgi ja Eesti aja järgi keskööl, nii et pärast keskööd saame alles tulemused avalikustada," selgitas valimisteenistuse juht Priit Vinkel.