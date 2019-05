Rakvere vald võtab Vaeküla õpiraskustega kooli pidamise riigilt üle

Kuuldes, et riik plaanib 59 õpilasega Vaeküla kooli sulgeda, otsustas Rakvere vallavolikogu, et piirkonnale on erivajadustega laste haridusasutust vaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Järgmised neli aastat toetab kooli tegevust veel riik ja seejärel läheb kool ringkonna omavalitsuste majandamisele.

"Tavakoolis ta ei saa edukamate ja eeskujulikumate õpilastega koos eduelamust, aga siin on tal see võimalus. Ta saab enesekindluse siit tagasi. Ta saab usu, et ta saab kõigega hakkama ja see ongi eelduseks tema tulevikus, elus," rääkis Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

"Meil on kõik õpetajad valmistatud ette tööks erivajadustega õpilastega. Nad on õppinud erimetoodikat, eripedagoogikat ja see ongi meie põhiline tugevus. Teiseks, meil on väga head tugisüsteemid. Meil on koolis psühholoog, eripedagoog ja kohe, kui probleemid tekivad, me neid märkame ja kohe nendega tegeletakse. Ei pea ootama nõustamisele päev-kaks või mitu nädalat," selgitas Vaeküla kooli direktor Kersti Aasmets.