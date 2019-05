Peipsi järve seisundit hakkab mõõtma 150 000 eurot maksev poijaam

Agentuuri töötajad testisid seda algul sadamalinnas Mustvees, enne kui järve peale siirdusid. Poijaam hakkab Peipsil mõõtma hüdroloogilisi ja meteoroloogilisi parameetreid jäävabal perioodil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sealhulgas mõõdab see vee kvaliteedi parameetreid nagu hapnikutaset, hägusust, pH-d, temperatuuri ja muud sarnast ning õhutemperatuuri, rõhku, tuule kiirust ja suunda. Seade peaks aastaid olema võimeline edastama täppisandmeid Peipsi seisundi kohta.



"Miks me selle poi hankisime, on see, et täna me käime Peipsi järvel samu kvaliteediparameetreid mõõtmas kaks-kolm korda kuus ja me ei tea, mis vahepeal toimub - kas on tekkinud vahepeal mingit reostust, kas jõgedest kantakse sisse mingeid kemikaale," selgitas keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk.