Eelolev öö on Eestis üsna selge ja sajuta. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 1-6, Liivi lahe ümbruses kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi vahel, saarte rannikul on sooja kuni 9, maapinnal on kohati külma 2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on sajuta ning mõõduka ida- ja kirdetuulega. Sooja on 8-13 kraadi.

Päev on päikesepaisteline. Tuul puhub valdavalt idast ja kirdest 3-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 17-21, meretuulega rannikul 12-15 kraadi.



Laupäeval oleme Põhjalahelt ulatuva kõrgrõhuala ning Läänemere lõunaosast loode suunas liikuva madalrõhulohu piiril. Suures plaanis on ilm sajuta, üksikud vihmapilved võivad areneda Eesti edelaosas. Öösel on sooja 4-9, päeval 18-23, rannikul kohati 13 kraadi.

Pühapäeval nihkub madalrõhkkond meile lähemale ning saarte piirkonnas suureneb hoovihma võimalus. Kõrge kese koondub aga Venemaale ning valdaval mandril püsib ilm kuiv. Sooja tuleb juurde.

Uue nädala alguses püsime kahe erinimelise rõhuala piiril, kus kohati sajab hoovihma ning sooja, õigemini kuuma õhu lisandudes suureneb ka äikesevõimalus. Veidi pilvisem taevas aga garanteerib, et lisaks päevadele on soojad ka ööd. Maksimumid võivad tõusta üle 25 kraadi.