Õnnetusterohkel Tartu Riia ringil loobuti kolmetasandilise ristmiku ideest

Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistika kohaselt registreeriti tänavu esimeses kvartalis Eestis kokku 9500 liikluskindlustusjuhtumit, mida on üheksa protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige rohkem liiklusõnnetusi juhtub Tartus, kus alates möödunud aasta teisest kvartalist on Riia ringil juhtunud 131 liikluskindlustusjuhtumit ja Lõunakeskuse parklas 120 juhtumit.

Mullu alustas maanteeamet seal uue ringristmiku projekteerimistöödega. Maanteeameti lõunapiirkonna strateegilise planeerimise juhi Janar Taali sõnul on praeguseks sõlmitud projekteerimisleping ja projekteerimine käib täie hooga. Aasta lõpuks peaks olema projekt valmis ning uuel aastal peaksid algama Riia ringil ehitustööd, mis esialgse kava järgi loodetakse lõpetada 2021. aastal.

"Üldine tagasiside on olnud täna positiivne ja praegu esimese hooga kolmetasandilist ristmikku me kindlasti ei tee. Täna on mõte, et ringristmik tuleb autoliikluse jaoks kahetasandiline," rääkis Taal.

Taali kinnitusel on praeguseks suuremad probleemid lahendatud ning projekteerija tegeleb praegu tehnilise tööga. Samuti on mõlemad osapooled ehk maanteeamet ja Tartu linn jõudnud mõlemaid rahuldava lahenduseni.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on Tartu linna jaoks väga oluline kergliiklejate olukord selles liiklussõlmes. "Seepärast oleme püüdnud laual hoida teemat, et kõigist võimalikest suundadest oleks kergliiklejal võimalik seda ristmikku ületada autoliiklusest lahus."

Ristmiku alla jäävate kinnistute omandamine on Taali kinnitusel läinud plaanipäraselt. "Aga täna ühtki olulisemat takistust teel ei näe, vaja on läbirääkimised lõpetada. Seni on see sujunud kenasti."

Enne uue ristmiku valmimist ei näe Taal eriti võimalusi Riia ringil liiklusõnnetuste arvu vähendamiseks.

"Täna on seal keeruline olukorda leevendada, et seda aasta jooksul ohutumaks muuta. Neid probleeme, mis seal õnnetusi põhjustavad, ei saa isegi liiklusmärgiga lahendada. Seal on fundamentaalsed probleemid - meil on seal kaherealine ringristmik, see on üks teema, mis põhjustab õnnetusi ja lisaks ka ülekäigurajad, mis suurendavad seal liiklusõnnetusi - nendega ei ole täna midagi ette võtta."