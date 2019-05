Euroopa Nõukogu arutab Venemaa hääleõigust

Nõukogu peatas Venemaa hääleõiguse pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal, mida Ukraina ja suurem osa maailmast peavad ebaseaduslikuks. Kreml lõpetas protestiks liikmemaksu tasumise.

Reedel arutab nõukogu, kas taastada Venemaa hääleõigus või mitte.

Ukraina välisminister teatas neljapäeval ootamatult, et ei võta Soomes peetavast istungist osa. Selles nähakse veendumust, et Venemaa saab hääleõiguse tagasi.

Kõrged Vene ametnikud on ähvardanud nõukogust täielikult lahkuda. See tähendaks ka, et venelased kaotavad ligipääsu Euroopa Inimõiguste Kohtule, millest on saanud tähtis koht neile, kes Vene kohtusüsteemi ei usalda.

Berliin: Moskva peab kuuluma Euroopa Nõukokku, täitma kõiki kohustusi

Venemaa peab olema Euroopa Nõukogu täieõiguslik osaline ja täitma seejuures kõiki oma kohustusi, ütles reedel Saksa välisminister Heiko Maas.

"Venemaa koht on Euroopa Nõukogus, kusjuures kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega," säutsus Maas Twitteris.

Reedel teatati, et Maas kohtub Helsingis toimuva Euroopa Nõukogu ministrite komitee kõrvalt ka Vene ametivenna Sergei Lavroviga.