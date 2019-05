Prantsusmaad väisas mullu pea 90 miljonit turisti. Tegemist on riigi jaoks uue rekordiga, mis sündis turiste heidutanud kollavestide meeleavaldustest ja terroriohust hoolimata, teatas valitsus.

"Prantsusmaa püsis 2018. aastal maailma popima sihtkohana," teatas valitsuse turismikomitee.

Turistide arv kerkis 2017. aastast kolm protsenti 89,4 miljoni inimeseni. Järgmiseks aastaks seati eesmärgiks võõrustada sadat miljonit turisti.

Enim, ehk 7,4 protsenti, kasvas turistide arv Aasiast, ehkki suurema osa külastajatest ehk 79 protsenti moodustasid endiselt eurooplased.

Riigi statistikaamet Insee oli juba varem viidanud, et mullu oli tugev turismiaasta. Mullu teatas see, et 2018. aastal veetsid turistid hotellides, kämpingutes ja hostelites kokku 438,2 miljonit ööd.

Seda oli üheksa miljoni võrra rohkem kui aasta varem. Seejuures ei võta see arvesse majutust, mida on vahendanud platvormid nagu Airbnb, millel on ainuüksi Pariisis pakkumisel 65 000 korterit.

Rekordkõrgele tõusid ka turistide kulutused, mis suurenesid viie protsendi võrra 56,2 miljardi euroni, teatas valitsus.

Lisaks sellele suurenes aastaga ka oluliselt äriturism, kuivõrd Pariis võõrustas mullu 212 rahvusvahelist konverentsi, paigutades linna Rahvusvahelise Kongresside ja Messide Liidu (ICCA) tabeli tippu. Aasta varem korraldati Pariisis 190 konverentsi.

Käesolevat aastat alustas Prantsuse turismisektor mõningate raskustega, sest turiste on heidutanud tihti vägivaldsed iganädalased kollavestide meeleavaldused.

Rahvusvaheliste lennureisijate Pariisi lennujaamades langes detsembris 5-10 protsendi võrra ja langus jätkus aasta esimestel kuudel.

Läinud nädalal teatas Insee, et esimeses kvartalis langes turistide viibitud ööde arv 2,5 protsenti. Seejuures oli langus Ile-de-France'i regioonis, kuhu kuulub ka Pariis, 4,8 protsenti.

"Esimeses kvartalis on olnud 'kollavestide' mõju," ütles turismiminister Jean-Baptiste Lemoyne reedel.

Valitsus märkis aga, et turismikäive jätkas aasta esimesel kahel kuul siiski kasvamist.