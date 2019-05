Austria opositsioon nõudis asekantsler Strache tagasiastumist

Austria opositsioon nõudis reedel parempopulistide liidri ja asekantsleri Heinz-Christian Strache tagasiastumist pärast meedia teateid, et ta oli lubanud avaliku sektori lepinguid vastutasuks kampaaniaabi eest.

Saksa väljaanded Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitung avaldasid reedel varjatud kaamera salvestised petteoperatsioonist, mis nende sõnul leidis aset mõni kuu enne 2017. aasta parlamendivalimisi Austrias.

Salvestistel on näha Strachet ja tema parteikolleegi, parlamendisaadik Johann Gudenust rääkimas naisega, kes väitis end olevat ühe Vene oligarhi sugulane, sellest, kuidas ta saaks investeerida raha Austrias, eriti kontrolli saavutamiseks riigi suurima levikuga tabloidi Krone Zeitungi üle.

Strache pakkus välja, et uue juhtkonna all saaks Krone aidata tema Vabaduspartei (FPÖ) valimiskampaaniat. Ta jätkas, et naine saaks seejärel ligipääsu ka avaliku sektori lepingutele.

Kumbki Saksa väljaanne ei avaldanud seda, kes kohtumist filmis ja kes korraldas selle kokkusaamise, mis filmiti ühes Ibiza saarel asuvas villas.

Strache möönis kohtumise toimumist, kuid väitis, et ei teinud midagi seadusevastast. Ta ütles Süddeutsche Zeitungile, et "õhtu edenedes tarbiti palju alkoholi" ning et jutuajamises olevat olnud "kõrge keelebarjäär".

Peamine opositsioonierakond Sotsialistlik Partei (SPÖ) nõudis Strache tagasiastumist, nimetades juhtunut "suurimaks skandaaliks" sõjajärgses Austrias.

Liberaalne NEOS toetas üleskutset ning märkis, et uued parlamendivalimised on nüüd "möödapääsmatud".

Skandaal vallandus vaid loetud päevad enne Euroopa Parlamendi valimisi.

Vabaduspartei on võimukoalitsioonis kantsler Sebastian Kurzi paremtsentristliku Rahvaparteiga.