Lähipäevad pakuvad kuni 27 kraadi sooja

Lähipäevadel on oodata kuni 27 kraadi sooja, samas on tulemas ka äikest, prognoosib ilmateenistus.

Esmaspäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 2-8 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel võib kohati hoovihma sadada. Puhub ida- ja kagutuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 22-27, meretuulega rannikul kuni 15 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 1-7, põhjarannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 2-7, põhjarannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 22-27, meretuulega rannikul kuni 15 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeva on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 19-24, Lõuna-Eestis kuni 27, rannikul kohati kuni 13 kraadi.