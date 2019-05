Ettevõtja Neinar Seli tunnistab, et ilmselt tegi ta Tallinna Sadama nõukogu esimehena vea, sest ei osanud küsida õigeid küsimusi sadama tegevjuhtidelt, kes nüüd on kohtu all. Aga Seli peaaegu solvub, kui pöörduda oponentide soovitusel tema poole sõnadega "Tere päevast, härra linnapea."