Tallinnas Juhkentali tänaval on käimas viimased ettevalmistused hotelli avamiseks, teisipäeval katsetavad hotelli testööbijad. Accori ketti kuuluv Eesti hotellituru esimene Ibis avab uksed 1. juunist.

Kuuekorruselises hoones on 190 tuba, kaks nõupidamisteruumi, restoran ja suur väliterrass. Hotellitubade suurus on keskmiselt 17 ruutmeetrit.

Viis tuba on saunaga, samuti on hotellis kaks invatuba. Suvehooaja hinnad jäävad vahemikku 60-80 eurot, ehkki avaööks pakub Accor oma kodulehel majutust 91 euroga ja näiteks laulupeo perioodil kerkivad hinnad ka üle saja euro.

"Maja on juuniks-juuliks juba pooleldi täis. Müük on lahti juba pikemat aega, alates veebruarist. Laulupeoperioodi vastu on väga suur huvi, asukoha tõttu oleme selleks ajaks väga atraktiivne hotell," kommenteeris Ibis Tallinn Center hotelli tegevjuht Madis Laid.

Laid selgitas, et hotelli hinnastamine toimub lennufirmade piletimüügi põhimõttel, kus Accori hotelliketi broneerimismootor arvestab nii hotelli täituvust kui ka konkurentide hinda soovitud perioodiks ning seadistab hinda automaatselt vastavalt sellele arvutuskäigule. Samuti on soodsam pikemalt ette osta. Ka madalhooajal on hind soodsam, jäädes 50-60 euro kanti ööst.

Laid peab Ibise peamisteks konkurentideks Tallinnas Hestia ja Tallinki hotellikettide hotelle. Seetõttu on ka nende hinnatase analoogne.

Tallinna hotelli omanik on Eesti ettevõte Hausers Grupp. Ibisel tärne ei ole, kuid see on võrdsustatud kolmetärnihotellidega.

"Eesmärk on ikkagi pakkuda head, lihtsat, mõnusat majutust mõistliku hinnaga. Ibis ei jää Tallinna neljatärnihotellidest ühelegi alla," kommenteeris Hausers Grupi juhatuse esimees Madis Mägi. "Nii mõnigi vanem hotell peab täna muret tundma nii hoone kui ka teenuse kvaliteedi pärast. Ma tahaks arvata, et meil on väga hea tiim."

Mägi ütles, et personali komplekteerimine läks sujuvamalt, kui ta peljanuks. Töötajad leiti Eestist.

"Ei saa öelda, et see meil väga lihtne oli, aga mis teeb heameelt, et võtmerollid, kes hotelli juhtima hakkavad, nende leidmine läks päris hästi, olin valmis palju suuremaks peavaluks," ütles Mägi.