Zelenski teatas oma ametisseastumiskõnes parlamendis, et saadab rahvaesinduse laiali eesmärgiga korraldada ennetähtaegsed valimised, mis algselt olid kavandatud oktoobrisse. "Võimule peavad tulema inimesed, kes teenivad rahvast," lausus ta.

Kriitikud on väljendanud kahtlust, kas Zelenski suudab valitseda ilma parlamendienamuseta. Isegi tema inauguratsioonikuupäeva määramine võttis aega nädalaid. Vastvalitud president ise on nimetanud vaenulikke raadaliikmeid pisisulideks.

Zelenski lisas oma inauguratsioonikõnes, et tema esmaseks ülesandeks on relvarahu konfliktis Kremli-meelsete separatistidega Ida-Ukrainas, kus on hukkunud umbes 13 000 inimest.

Tuli tseremooniale jala

Näitleja ja koomikuna tuntuks saanud Zelenski loobus ametivande andmise eel traditsioonilisest autokolonnist ja jalutas parlamendihoone juurde läbi rahvast tulvil pargi.

Parlamendis toimunud tseremoonial asetas ta käe põhiseadusele ja piiblile ning tõotas kaitsta Ukraina suveräänsust ja sõltumatust.

Ametivandetseremoonial Kiievis osalesid teiste seas Eesti president Kersti Kaljulaid, Läti riigipea Raimonds Vējonis, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Ungari riigipea János Áder, Gruusia president Salomé Zurabišvili ja Moldova peaminister Pavel Filip.

USA delegatsiooni juhtis energiaminister Rick Perry, Poola delegatsiooni välisminister Jacek Czaputowicz, Türgit esindas asepresident Fuat Oktay ja Aserbaidžaani parlamendi spiiker Ogtay Asadov.

Poliitilise kogemuseta koomik Zelenski saavutas valimistel ülekaaluka võidu senise presidendi Petro Porošenko üle.

41-aastasest Zelenskist sai noorim nõukogudejärgne Ukraina president.

Zelenski: Donbassi relvarahu on esmatähtis

Zelenski teatas, et näeb oma esmaülesandena sõjategevuse peatamist Donbassis ja on selle nimel valmis langetama ebapopulaarseid otsuseid, mis võivad ta ka ametist viia.

"Meie esmane ülesanne on lõpetada tulevahetus Donbassis," ütes Zelenski esmaspäeval pöördudes ülemraada kõnetoolist Ukraina rahva poole.

"Minult on tihti küsitud, milleks olete valmis selle nimel, et tulevahetus lakkaks? Kummaline küsimus. Aga milleks olete valmis teie, ukrainlased oma lähedaste elu nimel? Milleks? Võin kinnitada, et olen valmis kõigeks, et meie kangelased rohkem ei hukkuks," ütles Ukraina kuues president.

Ta lisas, et ei karda langetada keerulisi otsuseid. "Olen valmis kaotama oma menu, oma mainet, kui vaja, olen kõhklemata valmis ametist tagasi astuma, kui vaid see tooks rahu," märkis ta, lisades seejuures: "kaotamata meie ala, mitte iial."

Zelenski rõhutas samuti, et läbirääkimiste alguseks tuleb vabastada kõik Ukraina vangid. "Meie seda sõda ei alustanud, kuid meil tuleb see lõpetada. Ja me oleme valmis läbirääkimisteks. Kuid olen kindel, et esimeseks sammuks läbirääkimiste poole saab kõikide Ukraina vangide vabastamine," rõhutas ta.

Järgmiseks väljakutseks nimetas ta kaotatud alade tagasisaamist. "Ausalt öelda tundub see sõnastus mitte päris kohane, sest ei saa kaotada seda, mis on õigust mööda nii või teisiti meie jagu. Nii Krimm kui Donbass on Ukraina maa," lisas Zelenski.

Samas märkis ta, et alaga kaotati ka inimesi ja nüüd "peame tooma nende teadvuse tagasi", ütles ta vene keelele üle minnes.