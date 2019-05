Austria nn parempopulistlikud ministrid on valmis oma kohtadelt lahkuma seoses korruptsiooniskandaaliga, mis viis koalitsioonivalitsuse lagunemisele, ütles Vabaduspartei (FPÖ) uus juht Norbert Hofer esmaspäeval.

"Loobume valitsuskohtadest, kui siseminister Herbert Kickl sunnitakse lahkuma," ütles transpordiminister Hofer.

FPÖ juht asekantsler Heinz-Christian Strache astus laupäeval tagasi seoses reedel Saksa ajakirjanduses avaldatud salvestustega, millel ta pakkus Vene oligarhi sugulasena esinenud naisele vastutasuks kampaaniatoetuse eest riigihankeid ning rääkis, kuidas poliitilisi annetusi on võimalik varjata.

Austria kantsler Sebastian Kurz on kutsunud korraldama uusi valimisi, meedia spekuleerib, et kantsler soovib ka parempopulistist siseministri Kickli tagasiastumist, kuna ta oli võimalike annetuste tegemise ajal FPÖ peasekretär. Strache eitas laupäeval, et erakond oleks saanud ebaseaduslikke annetusi.

"On selge, et Herbert Kickl ei saa ennast ise uurida," ütles Kurz esmaspäeval ajalehe Kurier teatel. Kantsleri sõnul olid salvestised viimane piisk reas Vabadusparteiga seotud skandaalides.