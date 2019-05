Märksa jahedam oli Lääne-Euroopa. Veelgi nirum Kesk-Euroopas. Seal keerutas madalrõhkkond sajupilvi ringiratast, Lõuna-Saksamaal ja Alpide ümbruses piirdus keskpäevane soe vaid 10-15 kraadiga.

Olukord muutub veelgi hullemaks, vastu Alpe suisa katastroofiliseks. Prognoositakse erakordselt rohket vihma kuni 100, isegi 140 liitrit ühele ruutmeetrile. Intensiivse vihma eest hoiatab ka Poola, kust südasuvine soe lahkub tugeva äikesekanonaadi saatel. Meie aga saame sooja juurde.

Sooja juurdevoolu tagab kaguvool, mis kulgeb kahe rõhuala vahel. Ühelt poolt kõrgrõhuala - see tõmbub enam Venemaa piiresse. Teisalt madalrõhuala, katab Kesk-Euroopat, aga pressib servaga Läänemerele.

Lisab ka niiskust ja sajuhooge on tänasest rohkem. Nii kõrg- kui ka madalrõhkkond on suurema osa energiast juba ära kulutanud, võimuvahetus on rahumeelne ega too kaasa tuule tugevnemist.

Kolmapäevaks ilmakaart oluliselt ei muutu. Saabuv õhumass on ikka väga soe. Aga niiskust tuleb ka juurde, vihmahooge on laialdaselt ja äikeseoht on suur. Eeloleva öö hakul on vaid mõni üksik sajuhoog. Pärast keskööd jõuab tihedamaid vihmahooge Lääne- ja Lõuna-Eestisse, võib äikest olla. Lõunakaare tuul on nõrk, vaid rannikul on iile kuni 10 m/s. Sooja on 11-17 kraadi.

Hommik on Lääne- ja Lõuna-Eestis paksemate pilvede, hoovihma ja äikesega. Põhja pool on pilvkate õhem ja saju tõenäosus väiksem. Puhub võrdlemisi nõrk idakaare tuul. Õhusooja on 14-18 kraadi.

Päeval on vihmahooge ja äikest enam Põhja-Eestis. Idakaare tuul on nõrk, vaid rannikul ulatub iiliti 10 m/s. Sooja on 22-27, meretuulega rannikul kuni 16 kraadi.



Kolmapäev jätkub hoovihma ja äikesega ja väga sooja ilmaga.

Neljapäeval on ka vihmahooge. Jahedus alustab pealetungi, esialgu on see tuntav Viru- ja Harjumaal.

Reedel on sajuhooge harva. Õhk on värskem, aga päikese kaasabil on sooja 20 ümber ja veidi ülegi. Kas laupäeval jõuab läänest uus sadu või nihkub see pühapäeva- seda täpsustame edaspidi.