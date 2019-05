Tallinnas Haaberstis põleb kolmandat päeva koobas

Mööduja teavitas maa-alusest koopast tulevast suitsust päästjaid 19. mail. Kohale saabunud päästjad avastasid, et koopas põleb umbes 100 ruutmeetri suurune kivimikiht, kirjutas ERR-i venekeelne portaal.

Põhja päästekeskuse teatel pole põleng suur, kuid kustutamine käib praeguseks juba kolmandat päeva ja tööd raskendab see, et põlengu südamesse on raske pääseda.

Kustutamisega tegeleb üks kuni kaks päästeautot. Põlengu põhjused ei ole teada.