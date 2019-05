Jamie Oliveri Briti restoranikett muutus maksejõuetuks

Firma teatas teisipäeval, et läks saneerimisele, mida juhib konsultatsioonifirma KPMG.

Ettevõttel on Ühendkuningriigis 23 restorani Jamie's Italian.

Oliver, kes on tuntud retseptiraamatute ja telesaadete poolest, ütles, et "see kurvastab mind sügavalt ja ma tahaksin tänada kõiki töötajaid ja varustajaid, kes on oma südame ja hinge sellesse ärisse pannud".

"Saan aru, kui raske see kõigi jaoks on," lisas ta.

Guardiani andmetel ei puuduta Briti restoranide olukord Jamie Oliveri tütarfirmade restorane, mis asuvad mujal riikides, kuid juhtunu võib pikas perspektiivis seada ohtu telekoka kogu äriimpeeriumi.

Ajaleht märgib, et Oliveri restoranide allakäik tuleneb ülitugevast konkurentsist analoogset restoranielamust pakkuvate toitlustusasutuste turul.