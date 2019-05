Teadlased andsid ühispöördumise valitsusele üle

Presidendi juures detsembris parlamendierakondade esimeeste, teadlaste ja ettevõtlusorganisatsioonide vahel allkirjastatud leppe kohaselt peab teadus saama igal aastal juurde vähemalt 47 miljonit eurot. Leppele ei kirjutanud alla vaid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle meelest olid kokku lepitud summad liiga väikesed.

Teadlaste esindajad pidasid vajalikuks lepet neil päevil koos istuvale valitsusele meelde tuletada, kuna eelarveläbirääkimiste käigus on tulnud signaale, et eelarve vajab kärpimist, ning kardetakse, et valitsus taganeb leppes sätestatust.