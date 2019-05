Tallinnas Veerenni tänava raudteeülekäigul on olnud ka varem õnnetusi ning kohalikud teavad, et seal peab raudteed ületades olema ülimalt ettevaatlik. Eesti Raudtee lubab, et Veerenni ülekäigule paigaldatakse aasta lõpuks jalakäijaid rongi eest hoiatav foor.

Veerenni ülesõidukohast sõitsid varem üle autod, kuid pärast Ülemiste ristmiku valmimist on see mõeldud jalakäijatele. Teisipäeva hommikul juhtus seal traagiline õnnetus, milles hukkus tuntud ajakirjanik ja näitleja Jüri Aarma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalikud teavad rääkida, et see koht on väha ohtlik.

"No meie ületame seda ülekäigurada igapäevaselt, kuna käime söömas siin kõrval ja meil oli kuu aega tagasi juhus, kui kaks sekundit peale raudtee ületust rong sõitis meie selja tagant mööda ja ta ei lasknud signaali. Oleme kirjutanud selle kohta EVR-ile kirja," rääkis kohalik elanik Katrin ja lisas, et sisuliselt jõuab rong sellest hetkest, kui ta vaatevälja ilmub, ülesõiduni 11 sekundiga.

"Selles kohas olid just hiljuti pandud šikaanitoru piirded selleks, et jalgrattur ja jalakäija võtaks hoo maha ja veenduks, et rongi ei tuleks. Aga kindlasti me vaatame selle koha koostöös Eesti Raudteega üle," kommenteeris Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Politsei teatel hakkas õnnetuses hukkunud Jüri Aarma raudteeülekäiku ületama ilma rattalt maha tulemata. Tegemist oli tema igapäevase teekonnaga ning ilmselt ei osanud ta hinnata ka rongi tegelikku kiirust. Vedurijuhi selgitusel oli tal ratturiga silmside - rattur sõitis edasi ja rongi hetkega peatada ei ole võimalik.

Eesti Raudtee tõdes, et koht on problemaatiline ning sinna on kavas panna foor.

"Hetkel on hange ka läbi viidud ja ta on hetkel kinnitamise faasis. Kui tulemused kinnitatakse ja hanget ei vaidlustata, siis suure tõenäosusega saab Veerenni ületuskoht jalakäijate foori juba kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses," ütles Eesti Raudtee meediajuht Monika Lilles.

Eesti Raudtee ohutusanalüüsis on kirjas kokku üheksa raudteeületuskohta, mis vajavad lisameetmeid. Enamus neist asub Tallinnas. Raudtee esindaja kinnitas, et ettevaatlik tuleb olla igal raudteeülekäigul ja ülesõidul ning jalgrattalt tuleb ülekäigul maha tulla.