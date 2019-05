Kolmapäev pakub nii vihma, rahet kui ka äikest

Eelolev öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike ja paiguti võib tekkida udu. Tuul on valdavalt idast 1-5 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 9 kuni 13 kraadi vahemikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeva hommikul on veel valdavalt selge ja kuiv, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada. Puhub nõrk idakaare tuul ning temperatuur tõuseb 19 kraadini.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sajuhood on kohati tugevad ning mõnel pool võib tulla rahet. Tuul on muutliku suunaga 1-6 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on puhanguline. Sooja tuleb kuni 27 kraadi.