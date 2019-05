"AK" jälgis politsei kiirreageerijateks pürgijate katseid

Kiirreageerimisüksustest on Lääne prefektuuri oma noorim, tegevust alustati eelmisel aastal. Ja kuigi Eestis pole õnneks hiljuti juhtunud tõsiseid ja suuri intsidente, kus kiirreageerijaid vaja läheb, ei saa ometi öelda, et neil tööd ei oleks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuus on paar-kolm tõsisemat juhtumit, kus osaleda tuleb, käiakse ka patrullis. Ja treeningud toimuvad pidevalt. Aga kiirreageerimisüksused, ka teiste prefektuuride omad, otsivad nüüd katsetega uusi inimesi.

"Me tegelikult alles ehitame üles oma pisikest üksust. Mõned inimesed on puudu nii meil kui ka teistes prefektuurides. Me ei otsi inimest, kes on kas meetrit pikk ja näeb välja nagu kapp. Me tahame saada endale neid inimesi, kes on piisavalt sportlikud, lahtise peaga, suudavad käituda rahulikult erinevates situatsioonides, hoida pea külmana," selgitas Lääne prefektuuri operatiivkeskuse juht.

Katseid kiirreageerijate hulka pääsemiseks nimetab Peremees mõõdukalt rasketeks. Ja kuigi praegu pole nendes üksustes naisi, on nemadki oodatud kandideerima, aga arvestada tuleb, et katsed naistele pole sugugi kergemad kui meestel.

"Ära tuleb teha füüsiline test, 16 minuti jooksul 14 erinevat harjutust. Üksikult võttes need harjutused väga rasked ei ole, aga sa pead lihtsalt aega sisse mahtuma. Ja siis on mõned situatsiooniülesanded, mida peab ära lahendama. Ja laskekatse. Teretulnud on kõik. Me ei tee siin vahet ei vanuses, ei soos," märkis Peremees.