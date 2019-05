Jõhvi gümnaasium ja Tallinna tervishoiu kõrgkool sõlmisid kokkuleppe, mille alusel hakatakse gümnasistidele õpetama meditsiini. Tervishoiu kõrgkooli jaoks on see üks võimalus leevendada meditsiinitöötajate põuda, kuna loodetakse, et noortel tekib huvi pärast gümnaasiumi lõpetamist nende kooli õppima tulla.